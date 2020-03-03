Emekli olmayana 645 lira ödeme açıklandı! Emekli değilseniz bile bu parayı alabilirsiniz

Emekli olmayan 645 TL ödeme geliyor. Emekli olmayanlara 645 TL verilecek. Yaşlılara 645 TL ödeme kesinleşti. Her ay 645 TL ödeme alabilirsiniz. 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında bağlanan 65 yaş aylığı (yaşlılık aylığı) sosyal anlamda hiçbir geliri ve güvencesi olmayan, ekonomik durumu yetersiz olan ve adından da belli olduğu gibi 65 yaşını doldurmuş kadın ya da erkek tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yararlanabileceği devlet tarafından bağlanan maaştır.

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