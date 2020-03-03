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Emekli olmayana 645 lira ödeme açıklandı! Emekli değilseniz bile bu parayı alabilirsiniz

Emekli olmayan binlerce vatandaşımız için güzel haber geldi. Emekli olmayana 645 lira ödeme onaylandı. 645 TL ödeme kesinleşti. Her ay 645 TL ödeme alabilirsiniz. sistemi yaşlı ve muhtaç kişilere her türlü desteğin sağlanması için düzenlemeler içeriyor. Bunlardan biri de 65 yaş aylığı (2022 aylığı da deniyor). 65 yaş ve üstü vatandaşlardan bir kısmı kendine yetebilirken, büyük çoğunluğu ise maddi ve manevi her türlü desteğe ihtiyaç duyuyor. Yaklaşık 600 bin kişi bu yardımlar sayesinde temel ihtiyaçlarını kimseye muhtaç olmadan karşılamaya çalışıyor. Ama bu aylığı alabilmek için bazı koşulların oluşması gerekiyor.

  • SGK
  • 03.03.2020 16:24
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  • Son Güncelleme: 03.03.2020 16:24
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Emekli olmayana 645 lira ödeme onaylandı

Emekli olmayan 645 TL ödeme geliyor. Emekli olmayanlara 645 TL verilecek. Yaşlılara 645 TL ödeme kesinleşti. Her ay 645 TL ödeme alabilirsiniz. 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında bağlanan 65 yaş aylığı (yaşlılık aylığı) sosyal anlamda hiçbir geliri ve güvencesi olmayan, ekonomik durumu yetersiz olan ve adından da belli olduğu gibi 65 yaşını doldurmuş kadın ya da erkek tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yararlanabileceği devlet tarafından bağlanan maaştır.

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