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SGK, ve Bağkur'lu nasıl alınır?

Yıllarca çalışanların en önemli hayallerinden biri emekli olabilmek. Ancak emeklilikten sonra çalışmaya devam eden milyonlarca kişi bulunuyor. Bunun farklı nedenleri var. Aylık bağlama oranlarındaki düşüş nedeniyle azalan emekli maaşları önemli faktörlerden biri. Okuyan çocuklar, ev geçindirme derdi, borç gibi nedenleri de saymak mümkün. 1 Ekim 2008'den önce işe girerek hangi statüde emekli olursa olsun, emekli aylığını kestirmeden 4/A'lı çalışanlar SGDP ödemek zorunda. SGDP, brüt ücretin yüzde 30'u üzerinden alınıyor. pEKİ SGK, ve Bağkur'lu nasıl alınır? ?

  • SGK
  • 02.03.2020 11:42
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  • Son Güncelleme: 02.03.2020 11:42
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SGK, SSK ve Bağkur'lu emekliye ikinci tazminat nasıl alınır?

12.5 milyon emeklinin önemli bir kısmı çalışmaya devam ediyor. Çalışan emeklinin en çok merak ettiği konuların başında ise ikinci kıdem tazminatı hakkı geliyor. Peki bu ikinci tazminat hangi şartlarda mümkün? Çalışmaya devam edenin aylığı artar mı? Emekli olduktan sonra SSK'lı (4A) çalışmaya devam etmek isteyenler için 1 Ekim 2008 tarihi kritik. Bu tarihten önce işe başlamış veya emekli olmuş kişiler, SSK'lı çalışmalarını sürdürmek isterse ya emekli aylıklarını kestirecekler ya da sosyal güvenlik destek primine (SGDP) tabi olarak çalışacaklar. 1 Ekim 2008'den sonra sigortaya giren ve emekli olanlar maaşını kestirmeden çalışamayacak. Başka bir ifadeyle, SGDP ödeyerek çalışma imkanı elde edemeyecekler.

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