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8 sene acaksınız! , ve Bağkur'lu için yapılması gereken formül

Erken emekliliği merak eden milyonlarca çalışan internette araştırmalarını yoğunlaştırmış durumda. Bu bağlamda 2000 ve 2008'de çıkan yasalar bu kişilerin geriye dönük borçlanmasını ortadan kaldırdı. Bu hakların geri alındığı Yargıtay kararları mevcut. Siz de bu yolla hakkınızı arayabilirsiniz. Bu bağlamda emeklilik hesapları yapılırken ödediğiniz primler çok önemli. Bu primlerin hangi kurumdan yapıldığı da emeklilik tarihiniz açısından önem arz ediyor. Bağ- Kur, ve Emekli Sandığı kurumlarının birden fazlasında çalışması bulunanlar için seçim yaparken devreye son 3.5 yıl yani 1261 gün giriyor. Aynı anda 8 yıl ma şansınızda bulunuyor.

  • SGK
  • 02.03.2020 16:30
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  • Son Güncelleme: 02.03.2020 16:31
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8 sene erken emekli olacaksınız! İşte yapmanız gerekenler

Emeklilik müjdesi! Erken emekli olmak isteyenler için büyük fırsat geldi. İşte 8 yıl erken emekli için yapmanız gerekenler... Yoğun stres ve tempoda uzun yıllardır sürdürdüğünüz çalışma hayatınızda herkeste olduğu gibi sizin de doğal olarak en büyük arzunuz rahat ve yaşam kalitesi yüksek bir emeklilik hayatıdır. Eğer emekliliğiniz için şimdiden planlamalar yapıyorsanız, ne zaman emekli olacağınızı önceden bilmediğinizde/hesaplamanızda fayda var. Böylelikle emeklilik hayatınızdaki koşulları değiştirebilecek adımlar geç kalmadan atabilirsiniz. İşte SGK, SSK ve Bağkur'lu erken emeklilik için yapmanız gerekenler!

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