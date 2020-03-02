2000 yılı sonrası emekli olan ve olacaklar dikkat! Emekli maaşı alanları ve alacakları ilgilendiriyor! Gözler oradaydı

Milyonların beklediği ve emekli maaşı alanları ve alacakları yakından ilgilendiren haberler gelmeye devam ediyor. Bu anlamda emekli maaşı alan vatandaşları yakından ilgilendiren gelişme TBMM gündeme geldi ve önümüzdeki aylarda karar verilecek. Memur emeklilerinin intibak talebi ise Memur-Sen tarafından hükümete iletildi. Taleple aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasındaki kurum farklılığı kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi hedefleniyor. İsa Karakaş'ın "2000 yılı sonrası için emeklilik intibakı nihayet TBMM'de" başlıklı yazısında emekli maaşı alanları yakından ilgilendiren gelişmeler aktarıldı. Detaylar takvim.com.tr'de

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