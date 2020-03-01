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Maaşlardan kesinti oranı ne kadar olacak? 4A/4B/4C emekli maaşı alan ve çalışan emekliler dikkat!

2020 yılı emekli maaşı alan milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren flaş açıklamalar geldi. 2020 emekli maaşlarına gelen zamdan sonra milyonlarca emeklinin maaşları hesaba yatırıldı. Maaşı eksik bulanlar emekli maaşı kesintilerinin sebeplerini araştırıyorlar. Peki, emekli maaşı kesintileri nelerdir? Emekli aylığı kesintisi kişi borcu nedir? E - hizmetler bölümü Kurumu başlığı altında bulunan emekli aylığı kesintileri sayfasında geçmişe dönük aramada yapılabiliyor. İlgili ay ve yıl seçilerek geçmiş ay kesintileri de görülebiliyor.

  • SGK
  • 02.03.2020 09:24
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  • Son Güncelleme: 02.03.2020 09:24
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Emekli maaşı alan ve çalışan emekliler dikkat! Maaşlardan kesinti...

Emekli maaşı alanların en fazla arama yaptıkları konular arasında emekli maaşı kesintileri geliyor. 4A/4B/4C emekli maaşı alanlar merakla aylık olarak emekli maaşlarından yapılan emekli maaşı kesintilerini araştırıyor. Emekli maaşınızda azalma olduğunu düşünüyorsanız. Sebebi bildiğiniz ya da bilmediğiniz borçlarınız ya da muayene ücretiniz olabilir. Emekli maaşı kesintilerini internet ortamında görebilirsiniz. Eğer muayene katılım payları nedeniyle kesinti yaşıyorsanız E devlet üzerinden yaptığınız sorgulamada reçete bilgilerinize de ulaşabilirsiniz.

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