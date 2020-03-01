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Kadın ve erkek 3600 gün prim ile erken emekli olabilir müjdesi! 10 senede emekli olma şartları nedir?

3600 günden emekli olma koşulları arasında girişinin 08.09.1999 tarihinden önce veya bu tarihte yapılmış olması yer alır. Devletin belirlediği yaş kriterlerine göre, erkek çalışanlar 55 yaşına geldiklerinde, kadın çalışanlar ise 54 yaşına geldiklerinde emekli olurlar. Aynı zamanda, 15 yıldan oluşan sinin ve 3600 iş günü priminin, 31.12.2011 tarihi öncesi doldurulmuş olması gerekir. olma şartları devlet tarafından, kadınlar ve erkekler için farklı belirlenmiştir. Emekli olmak için erkekler ve kadınlar için belirlenen şartları, 3600 günden emeklilik koşulundan yararlanabilenler hakkında detayları alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.

  • SGK
  • 02.03.2020 09:17
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  • Son Güncelleme: 02.03.2020 09:17
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3600 gün prim ile kadın ve erkek erken emekli olabilir müjdesi!

Çalışma hayatında olan milyonların en büyük arzusu bir an önce emekli olabilmektir. Bu bağlamda erken emeklilik yolları her zaman araştırılıyor. 10 yıl çalışıp emekli olabilirsiniz. Peki nasıl olacak? 3600 günden emekli olma tarihi, 08.09.1999 olarak belirlenmiştir. Bu tarih öncesinde çalışmış veya bu tarih itibari ile çalışmaya başlamış olan kişiler, 3600 gün üzerinden emekli olurlar. 08.09.1999 sonrası işe giren kişiler, 4500 gün prim ödemesi ile emekli olup, 2008 sonrası işe girenler, 5400 günlük prim üzerinden emekli olurlar. 3600 günden emeklilik için erkeklere koşullar sunulurken, 15 yıllık sigorta sürecini tamamlamış olmak, devlet tarafından zorunlu tutulur.

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