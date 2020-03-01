Kadın ve erkek 3600 gün prim ile erken emekli olabilir müjdesi! 10 senede emekli olma şartları nedir?

Çalışma hayatında olan milyonların en büyük arzusu bir an önce emekli olabilmektir. Bu bağlamda erken emeklilik yolları her zaman araştırılıyor. 10 yıl çalışıp emekli olabilirsiniz. Peki nasıl olacak? 3600 günden emekli olma tarihi, 08.09.1999 olarak belirlenmiştir. Bu tarih öncesinde çalışmış veya bu tarih itibari ile çalışmaya başlamış olan kişiler, 3600 gün üzerinden emekli olurlar. 08.09.1999 sonrası işe giren kişiler, 4500 gün prim ödemesi ile emekli olup, 2008 sonrası işe girenler, 5400 günlük prim üzerinden emekli olurlar. 3600 günden emeklilik için erkeklere koşullar sunulurken, 15 yıllık sigorta sürecini tamamlamış olmak, devlet tarafından zorunlu tutulur.

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