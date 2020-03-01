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Emeklilik maaşınızı anında öğrenin! ? İşte maaş hesaplama

Emekli olmaya hak kazanmış ya da yakın zaman içinde emekli olmaya hak kazanacak olan milyonlarca insan emekli maaşı ile ilgili detayları merak ediyor. Emekli maaşı sorgulama nasıl yapılır? Emekli maaşım ne kadar oldu? Emekli maaşımı nasıl öğrenebilirim? Bu ve bunun benzeri soruları oldukça sık arayan vatandaşların sorgulamalarına yardımcı olmak için hazırladığımız haberde tüm detayları bulabilirsiniz. SSK emekli maaşı hesaplaması yapmak için https://uyg..gov.tr/AylikHesap/ bağlantı adresi kullanılmalı ve SSK web sitesi açılmalıdır. SSK internet sitesinde yer alan "Emekli Maaşı Hesaplama" robotunda istenen tüm bilgiler doldurulmalıdır.

  • SGK
  • 01.03.2020 14:19
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  • Son Güncelleme: 01.03.2020 14:19
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Emeklilik maaşınızı hemen öğrenin!

Yıllarda bir işte çalışanlar emekli olduklarında ne kadar maaş alacaklarını oldukça merak ediyor. Bu bağlamda e-devlet üstünden maaş sorgulaması yapabilirsiniz. Emekli maaşı hesaplamasında, sigortalıların işe başlama tarihi ve ödedikleri prim gün sayıları değerlendirilmektedir. Sigorta başlangıç tarihlerine göre, emeklilik maaşının miktarında değişiklikler meydana gelir. Eski dönemde sigorta başlangıcı yapan kişiler, yeni dönemde sigorta başlangıcı yapan kişilerden daha fazla maaş almaktadır. Maaş hesaplamada
Sosyal Güvenlik Kurumun bağlı olan sigorta kollarına dahil olarak çalışılan süre dikkate alınmaktadır.

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