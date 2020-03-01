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Başka yöntem ve yol denemeyin! (SSK) nasıl olabilirim sorusuna cevap

'dan nasıl erken emekli olabilirime en net cevap. Bir çok yerde çıkan şartı sonrası başka yol denemeyin açıklamasıyla 7200 prim günü ve 3600 prim günü her soruya cevap veren kapsamlı bir açıklama yapıldı. İşte SGK nasıl erken emekli olabilirsiniz sorusuna yanıtı.. SGK duyurduğu Erken emeklilik şartları için 4A, 4B ve 4C sigorta türlerine göre emeklilik yaşı, emeklilik prim günü ve şartlarını yineledi. SGK'da erken emeklilik için 1999 öncesi yaşı beklemeyi sürdürürken, 2008 sonrası aynen duyurulduğu gibi ilerleyeceğini açıkladı. Bu nedenle sizler için yaş akdi ve prim eksiği nedeniyle oluşabilecek erteleme ve çözümlerin bazılarını hazırladı.

  • SGK
  • 01.03.2020 16:30
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  • Son Güncelleme: 01.03.2020 16:30
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Başka yöntem ve yol denemeyin! SGK açıkladı

Milyonlar tarafından merakla beklenen gelişme SGK tarafından duyuruldu. Bu saaten sonra başka yol ve yöntem denemeyin. Bir çok yerde çıkan erken emeklilik şartı sonrası başka yol denemeyin açıklamasıyla 7200 prim günü ve 3600 prim günü her soruya cevap veren kapsamlı bir açıklama yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu, EYT çıkmaması sonrası erken emekli olmak isteyenlere en kapsamlı açıklamayı yaptı. Bunlar haricinde kimse erken emekli olmak için şartlar denemesin uyarısı yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sayfası üzerinden mevcut sigortalılık bilgileriniz üzerinden hangi tarihte emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz. İşte SGK nasıl erken emekli olabilirsiniz sorusuna yanıtı..

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