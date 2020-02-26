SGK sigorta primi ödenmeyen birçok kişiye emeklilik imkanı sağlayan isteğe bağlı sigorta için prim ödemesi ne kadardır? İsteğe bağlı emeklilik başvurusu belgeleri, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince kabul edilir. Başvurular bu kuruma yapılır. İsteğe bağlı emeklilik başvurusu için kuruma gidilirken, nüfus cüzdanı fotokopisi ve nüfus cüzdanı aslını götürmek gerekir. Bu belgeler ile başvuru yapılır. Başvurusu onaylananlar sigorta prim tutarlarını ödeyip, emekli olurlar. İsteğe bağlı emeklilik şartlarını, başvuru yapabilecek kişilerin özelliklerini ve başvuru süreci detaylarını alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.

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