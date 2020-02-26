Bir işte çalışmadan da emekli olma imkanınız var. Bu bağlamda SSK, SGK ve Bağkur ödemeden emekli olma yollarını haberimizde verdik. İsteğe bağlı emeklilik için başvuracaklar, 30 günlük çalışma primi ödemelerini kendileri yapmak isteyen kişilerdir. İsteğe bağlı sigorta prim ödemesi ile birlikte başta ev hanımları olmak üzere birçok kişiye emeklilik yolu açılmaktadır. İsteğe bağlı sigortalılık günümüzde Bağkur yani 4B olarak kabul edilmektedir. İsteğe bağlı emekli olma, yaşı ve koşulları hakkında düzenlemeler devlet tarafından belirlenir. Devlet bir aydan az çalışan kişilerin, ayın geri kalan prim tutarlarının kendilerince ödenmesine izin verir.

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