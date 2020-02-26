Fox TV'sde Fatih Portakal'ın yalanlanan emekli maaşlarında kesinti olacak ve 1000 TL bayram ikramiyeleri kesilecek iddialarına ilişkin son dakika açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın açıklaması haberimizde. Bayram ikramiyesinin ne zaman ödeneceği de emekliler tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. İkramiyeler bayram öncesinde yatırılacak. Ödemenin yapılacağı tarihte kurumdan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.

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