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Prim günü yetmeyen yaştan emekli olabilir! 10 yıl çalışıp `yaştan emekli` olabilirsiniz

3 bin 600 günle yani 10 yıl ile emekli olabileceğinizi biliyor muydunuz? Çalışanlar işe girdikten birkaç yıl sonra ne zaman emekli olacaklarını hesaplamaya başlarlar. Emeklilik için sigortalılık süresi, yaş ve prim gün sayısı şartının birlikte sağlanması gerekiyor. Ancak özellikle kadın sigortalılar da sigortalılık süresi ve yaş şartı sağlanmakla beraber, prim günü yetersiz olmaktadır. Yaştan emeklilik şartları ilk kez sigortalı olunan tarihe göre farklılaşır. 9 Eylül 1981'den önce ilk kez sigortalı olmuş kadınlar ve yine 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığı bulunan kadınlar 50 yaşında ve 3 bin 600 prim günüyle emekli olabilir. Peki kimler hangi yaşta ve nasıl yaştan emekli olabilirler?

  • SGK
  • 25.02.2020 16:39
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  • Son Güncelleme: 25.02.2020 16:42
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10 yıl çalışıp 'yaştan emekli' olabilirsiniz

Prim gün sayısı yetmeyen ve bu nedenle emekli olamayan kişiler yaştan emeklilik hakkından yararlanabilirler. Daha geç sigortalı olanların da 10 yılla, yani 3.600 günle emekli olma hakkı var. Ancak bunun için yalnızca 3 bin 600 prim günü yeterli değil. Aynı zamanda 15 yıllık sigortalılık şartı da söz konusudur. Diğer yandan daha geç sigortalı olan kişilerin yaş haddinde de yükselme olur. Doğum borçlanmasıyla emeklilik tarihinin erkene çekilmesi ancak stajla ilk kez sigortalı olunan tarih arasındaki doğumlar için söz konusudur.

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