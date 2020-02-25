10 yıl çalışıp `yaştan emekli` olabilirsiniz! Prim günü yetmeyen yaştan emekli olabilir!

3 bin 600 günle yani 10 yıl ile emekli olabileceğinizi biliyor muydunuz? Çalışanlar işe girdikten birkaç yıl sonra ne zaman emekli olacaklarını hesaplamaya başlarlar. Emeklilik için sigortalılık süresi, yaş ve prim gün sayısı şartının birlikte sağlanması gerekiyor. Ancak özellikle kadın sigortalılar da sigortalılık süresi ve yaş şartı sağlanmakla beraber, prim günü yetersiz olmaktadır. Yaştan emeklilik şartları ilk kez sigortalı olunan tarihe göre farklılaşır. 9 Eylül 1981'den önce ilk kez sigortalı olmuş kadınlar ve yine 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığı bulunan kadınlar 50 yaşında ve 3 bin 600 prim günüyle emekli olabilir. Peki kimler hangi yaşta ve nasıl yaştan emekli olabilirler?

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