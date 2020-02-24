Bugünkü
Takvim

SSK ve Bağkur emeklilerine 2020 yılında 3 farklı ek ödeme yapılacak

, SSK ve Bağkur emeklileri için güzel haberler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda SGK'dan resmi açıklama yapıldı. SSK ve Bağkur emeklilerine 2020 yılında 3 farklı ek ödeme yapılacak. Yapılan son açıklamalara göre 2020 yılı emekli vatandaşlar için 3 farklı ek ödemenin yapıldığı bir yıl olacak. Bunlardan ilkinin olduğu öğrenildi. Bilindiği üzere 2017 yılının Mart ayından günümüze dek emeklilere sunulan promosyon ücretlerinde sözleşme gereği promosyon 3 yıl içinde geçerli olacağı için bu sürenin dolmasına sayılı günler kaldı. 5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir.

  • SGK
  • 24.02.2020 10:12
  •  - 
  • Son Güncelleme: 24.02.2020 10:18
ABONE OL
SSK ve Bağkur emeklilerine 2020 yılında 3 farklı ek ödeme yapılacak

Milyonlarca emekli vatandaşın merakla beklediği açıklama Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan resmen yayınlandı. Bu ay içinde pazarlık masası kurularak 2020 yılı içinde emeklilere 3 farklı ek ödemenin yolu açılacak. SGK duyurusu ile ilgili detaylar haberimizde... 5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak yapılan ödeme şimdi ek ödeme olarak ödeniyor. Çıkartılan kanunla 2017 yılının Mayıs ayında bu yana emekli vatandaşlara sunulan emekli promosyon ücreti ödemelerinde 3 yıllık sözleşme süresinin sonuna geliniyor. Bu ayın sonundan itibaren emekli vatandaşlara ikinci promosyonları ödenmeye başlayacak.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler SGK SSK ve Bağkur emeklilerine 2020 yılında 3 farklı ek ödeme yapılacak
Diğer SGK Haberleri Tüm sgk haberleri
Tüm SGK Haberleri