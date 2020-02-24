1993 tarihinden önce sigorta başlangıcı olan ve askere giden herkes 31 TL borçlanma ile 2 yıl erken emekli olabilmek mümkün. Haberin detayları sitemizdedir. Erken emeklilik için hem kadınların hem de erkeklerin yararlanabildiği farklı durumlar bulunmakta olup bunlardan ilki kadınlar için doğum ve çocuk, erkekler için ise askerlik olarak yer alıyor. Burada doğum için kadın çalışanlara 3 çocuğa kadar borçlanmayla 2160 gün yani 6 yıl kazandırmakta olup 3 çocuğu olan bir anne 6 yıl erken emekli olabiliyor

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