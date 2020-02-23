Ülkemizde emekli olmak için gün sayan yüz binlerce çalışan bulunuyor. Bir yandan emekli olacağı günü bekleyen vatandaşlar bir yandan da alacağı maaş miktarı hakkında arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Emeklilik için gün sayan vatandaşlara avans fırsatı sunulması gündeme geldi. Emekli başvurusu yapanlara sunulan avans imkanının aynısı emekli olan vatandaşlara da sunulması konuşuluyor. Konuyla ilgili onay çıkması durumda mevcut emekliler üç maaş tutarında avans çekme hakkına kavuşacak. Emeklilerin dört gözle beklediği avans imkanı konusunda çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Çalışmaya göre; isteyen emeklilere SGK avans verecek. 2020 SSK, SGK ve Bağ-Kur emekli avansı ne kadar veriliyor? İşte detaylar

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