2020 yılı SSK, SGK ve Bağ-Kur emekli avansı kaç para? Sorusu emeklilerin gündeminde. Ülkemizde yaklaşık 13 milyona yakın emekli vatandaş bulunurken yüz binlerce vatandaş emeklilik için gün sayıyor. Emekli olmayı bekleyen vatandaşlar avans fırsatının sunulacağı şu sıralar gündemde yerini aldı. Avans çekmek isteyen emeklilere en az 3776 TL ödenmesi konuşuluyor. Ancak bu durum konu hakkında onay çıkması durumunda hayata geçecek. Emeklilik başvurusu yapmış ancak maaşı 90 gün geçmesine rağmen bağlanmamış olanlara tanınan avans imkanının, mevcut emeklilere de sağlanması amaçlanıyor.

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