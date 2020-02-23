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2000 yılı sonrası emekli olan ve olacaklar dikkat! Emekli maaşı alanları ve alacakları çok yakından ilgilendiriyor!

Emekli maaşı alanları ve alacakları ilgilendiriyor: 2000 yılı sonrası emekli olan yada olacak olanları çok yakından ilgilendiren gelişme yaşandı. Türkiye'de milyonlarca emekli maaşı alan vatandaşları yakından ilgilendiren gelişme gündeme geldi ve önümüzdeki aylarda karar verilecek. Meclis komisyonuna gelen düzenlemesinin, bu yıl içinde Meclis gündemine gelmesi ve maaşların düzeltilmesi bekleniyor. Emekli maaşları ve intibak düzenlemesi yeni gelişmeleri sizlerle. Emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli maaşı intibak mı gelecek mi? Sorularının cevapları haberimizde...

  • SGK
  • 24.02.2020 11:02
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  • Son Güncelleme: 24.02.2020 11:02
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Dikkat! Emekli maaşı alanları ve alacakları ilgilendiriyor

Emekli maaşı alanları ve alacakları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda emekli maaşı alan vatandaşları yakından ilgilendiren gelişme TBMM gündeme geldi ve önümüzdeki aylarda karar verilecek. Emekli maaşları ve intibak düzenlemesi yeni gelişmeleri sizlerle. Türkiye Gazetesi yazarlarından İsa Karakaş'ın "2000 yılı sonrası için emeklilik intibakı nihayet TBMM'de" başlıklı yazısında emekli maaşı alanları yakından ilgilendiren gelişmeler aktarıldı. İntibak talebi hayata geçerse milyonlarca emeklinin maaşı artacak. Emeklilere yaklaşık 2 milyon SSK'lının yararlandığı ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak.

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