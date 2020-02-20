Bugünkü
Takvim

Bu başvuruyla yıllarca önce emekli olabilirsiniz!

ve Bağkur'lu milyonlarca emeklinin dikkat etmesi gereken bir içeriz sunuyoruz. Bu bağlamda üretim ekonomisine uzun yıllar katkı sağlayan vatandaşlar , ve Emekli Sandığı sistemleri üzerinden aylığa bağlanıyor. Emeklilik için 7200 prim günü ile yaş şartı var. Bazı istisnalarda 3600 gün ile söz konusu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için bir Meclis yasası gerekirken, prim açığı olanlar için farklı formüller var. Bunların başında da borçlanma ve yıpranma hakları geliyor. e-Devlet üzerinden erken emeklilik başvurusu yapılabiliyor. Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte erken emeklilik ile ilgili o bilgiler...

  • SGK
  • 20.02.2020 12:01
  •  - 
  • Son Güncelleme: 20.02.2020 12:03
ABONE OL
Bu başvuruyla yıllarca önce emekli olabilirsiniz!

Bu başvuruyla yıllarca önce emekli olabilirsiniz! Milyonlarca SGK ve Bağkur'lu dikkat! e-Devlet'ten erken emeklilik... Emeklilik her çalışanın hayalidir. Bütün çalışanlar bir gün emekli olup torunlarına, çocuklarına daha çok zaman ayırmanın planlarını yapar. Emeklilik için kurulan hayalleri öne çekmek isteyen kişiler daha erken emekli olabilmenin yollarını ararlar. Askerlik borçlanması erkek sigortalılar için emekliliği öne çekmenin yöntemi olabilir. Son zamanlarda vatandaşların çok yoğun kullanmaya başladığı bir internet servisi olan E-Devlet Kapısı portalı, temel olarak tüm kamu kurumlarının internet servislerini tek bir çatı altında toplayan, sanal devlet portalıdır. Bu portal üzerinde tüm kurumların internet servislerini bulabilir ve kullanabilirsiniz.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler SGK Bu başvuruyla yıllarca önce emekli olabilirsiniz!
Diğer SGK Haberleri Tüm sgk haberleri
Tüm SGK Haberleri