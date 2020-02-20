Bu başvuruyla yıllarca önce emekli olabilirsiniz! Milyonlarca SGK ve Bağkur'lu dikkat! e-Devlet'ten erken emeklilik... Emeklilik her çalışanın hayalidir. Bütün çalışanlar bir gün emekli olup torunlarına, çocuklarına daha çok zaman ayırmanın planlarını yapar. Emeklilik için kurulan hayalleri öne çekmek isteyen kişiler daha erken emekli olabilmenin yollarını ararlar. Askerlik borçlanması erkek sigortalılar için emekliliği öne çekmenin yöntemi olabilir. Son zamanlarda vatandaşların çok yoğun kullanmaya başladığı bir internet servisi olan E-Devlet Kapısı portalı, temel olarak tüm kamu kurumlarının internet servislerini tek bir çatı altında toplayan, sanal devlet portalıdır. Bu portal üzerinde tüm kurumların internet servislerini bulabilir ve kullanabilirsiniz.

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