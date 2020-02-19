Erken emeklilik yüz binlerce vatandaşın gün aşırı araştırdığı konular arasında yer alıyor. Türkiye'de SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur sistemleri üzerinden aylık ödemeler yapılıyor. Uzun yıllar üretim ekonomisine katkı sunan vatandaşlar 3 kurumdan biri üzerinden emekli olmak için büyük çaba sarf ediyor.. Prim eksiği olan vatandaşlar yıpranma payı, askerlik borçlanması, doğum borçlanması, toplu ödeme ve sigortasız çalıştığı günleri kullanarak erken emekli olmak istiyor.. Milyonlarca işçiye sevindirici haber SGK'dan geldi. İşçilere tanınan yıpranma hakkından yararlanabilmek için getirtilen en az 3600 gün çalışmış olma şartı yapılacak bir düzenleme ile esnetilmesi planlanıyor.

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