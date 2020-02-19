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  • Son Güncelleme: 19.02.2020 10:41

'dan bu meslekleri yapanlara büyük müjde geldi! O meslekleri yapanlar erken emekli olacak

yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Uzun yıllar çalışan vatandaşlar yaş akdi veya prim eksiği nedeniyle emekliliğe geç ulaşabiliyor. Bu durumlarda yasaların tanıdığı bazı kolaylıklar bulunuyor. Bunların başında da yıpranma hakkı ve borçlanmalar geliyor. Milyonlarca işçiye sevindirici haber 'dan geldi. İşçilere tanınan yıpranma hakkından yararlanabilmek için getirtilen en az 3600 gün çalışmış olma şartı yapılacak bir düzenleme ile esnetilmesi planlanıyor. 2008'den önceki çalışma sürelerin de yıpranma hesabında dikkate alınmasıyla birlikte erken emekli olma yaşı 2.5 yıl öne çekilmiş olacak. İşte o meslekler...

Ve SGK doğruladı! Emeklilik yaşı düşüyor

Erken emeklilik yüz binlerce vatandaşın gün aşırı araştırdığı konular arasında yer alıyor. Türkiye'de SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur sistemleri üzerinden aylık ödemeler yapılıyor. Uzun yıllar üretim ekonomisine katkı sunan vatandaşlar 3 kurumdan biri üzerinden emekli olmak için büyük çaba sarf ediyor.. Prim eksiği olan vatandaşlar yıpranma payı, askerlik borçlanması, doğum borçlanması, toplu ödeme ve sigortasız çalıştığı günleri kullanarak erken emekli olmak istiyor.. Milyonlarca işçiye sevindirici haber SGK'dan geldi. İşçilere tanınan yıpranma hakkından yararlanabilmek için getirtilen en az 3600 gün çalışmış olma şartı yapılacak bir düzenleme ile esnetilmesi planlanıyor.

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