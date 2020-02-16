Çalışanlar daha fazla maaş almak için emekliliklerini 2020 yılına ertelemişlerdi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) emekli maaşı hesaplama robotunda hesaplarını da yaptılar. SGK robotunda en son 2019 parametrelerine göre yapan vatandaşlar Şubat 2020'de bağlanan emekli maaşlarını görünce neye uğradıklarını şaşırdılar. Maaşlarında en az 100 lira kayıpları var.

Kaynak: Gazetevatan

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