Bugünkü
Takvim
  • SGK
  • 16.02.2020 15:48
  • Son Güncelleme: 16.02.2020 15:48

robotu hesabı tutmadı! Milyonlarca emekliye maaş şoku! Gören şaşkına döndü

Şubat ayı itibarı ile maaşları bağlanmaya başlanan emekliler büyük hayal kırıklığı yaşadı. Niye mi? Kurumu’nun Emekli Maaşı hesaplama robotunda hesaplarını en son 2019 parametrelerine göre yapan vatandaşlar Şubat 2020’de bağlanan reel emekli maaşlarını görünce neye uğradıklarını şaşırdılar. İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı yazarımız 'ın yazısına göre...

SGK robotu hesabı tutmadı! Milyonlarca emekliye maaş şoku!

Çalışanlar daha fazla maaş almak için emekliliklerini 2020 yılına ertelemişlerdi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) emekli maaşı hesaplama robotunda hesaplarını da yaptılar. SGK robotunda en son 2019 parametrelerine göre yapan vatandaşlar Şubat 2020'de bağlanan emekli maaşlarını görünce neye uğradıklarını şaşırdılar. Maaşlarında en az 100 lira kayıpları var.

Kaynak: Gazetevatan

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler SGK SGK robotu hesabı tutmadı! Milyonlarca emekliye maaş şoku! Gören şaşkına döndü
Diğer SGK Haberleri Tüm sgk haberleri
Tüm SGK Haberleri