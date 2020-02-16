Promosyon, ek ödeme ve ikramiye araştırmaları internette devam ediyor. Emekli vatandaşlar yeni promosyon oranlarının açıklanmasını heyecanla beklerken, bankaların da rekabeti giderek kızışıyor. özel bankalar henüz yeni promosyon tutarlarını açıklamadı. Ama daha önce emekli maaşını taşıyanlara bir de otomatik ödeme talimatı vermesi koşuluyla 1.000 liraya kadar ödeme yapan bankalar vardı. 1 Mart itibarıyla bankaların nasıl bir tarife uygulayacakları merak ediliyor. yrıca özel bankaların çoğu, SGK ile yapılan müzakere sonucunda ortaya çıkan rakamın üstünde bir promosyon ödemeyi vaat ediyor. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haberleri ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

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