Emeklilik tarihini önceden hesaplamak ve kariyerini planlamak isteyenler ne zaman emekli olabilirim hesaplaması ile emeklilik detaylarını öğreniyor. Emekli maaşı hesaplamanın nasıl yapıldığı araştırılıyor. Ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli olacak olan vatandaşlar maaşlarının ne kadar olacağını taşıdıkları kriterlere göre hesaplıyorlar. 4A yani eski ismiyle SSK için emekli maaşı hesaplama e-SGK sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Yeni ismiyle 4B, eski ismiyle BAĞ-KUR olan sosyal güvenlik statüsü için emekli maaşı hesaplama işlemleri online olarak E-Devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir. E-Devlet Kapısı portalındaki SGK e-hizmetler listesinde bulunan "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" uygulama ekranında tüm güncel sigortalılık bilgilerine istinaden, emeklilik tarihinin ne zaman olacağı ve sigortalılığa göre emeklilik koşullarının neler olduğunu öğrenebiliyor.

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