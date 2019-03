TC kimlik no ile SGK SSK hizmet dökümü son dakika sorgulama nasıl yapılır?

SGK sorgulaması yapmak için işlemlerinizde TC Kimlik numaranızı kullanmak yeterli olacaktır. İnternetten vatandaşların her türlü sorgulama işlemi

yapabilmesi e-devlet'ten giriş yapmaları gerekir. Peki TC Kimlik no ile SGK-SSK sorgulaması nasıl yapılır? İşte SGK TC kimlik no ile sorgulama hakkında tüm detaylar Tüm dünyada artık internet kullanımı çok yaygın olduğu için SGK hizmet dökümü bilgilerine ulaşmak da hem cep telefonlarından hem de mobil uygulamalardan öğrenmek kolaylaştı. SSK kurumuna bağlı olanlar için de yapılan yeni yasal düzenlemelerden sonra SSK hizmet dökümü işlemi sık sık yapılıyor. Sosyal Güvence sağlamak amacıyla oluşturulan bu kurumlardan faydalanmak için belirli bir süre sigorta veya prim ödemesi yapılıyor. Bu yatırılan prim ve sigortalar sayesinde vatandaşların sosyal güvenceleri sağlanmış oluyor. Ayrıca emeklilik yaşı geldiği zaman bağlı oldukları kurumdan emekli olabiliyorlar. Kurumlardan emekli olmak için sadece prim ödemeleri değil emeklilik yaşı ve prim günü de önem taşıyor. Bu bilgiler ise en çok işe giriş işlemlerine ulaşmak için kullanılıyor. Peki TC Kimlik no ile SGK SSK sorgulama nasıl yapılır?

Çünkü her kurum ya da kuruluşun işe alacakları kişinin bu bilgilerine ihtiyaç duyuyor. SGK borç sorgulama da prim ödemelerinde oldukça önemli, eğer borcunuz varsa bu durum emekliliğinize de yansıyor. Sorgulama yaparak sigorta bilgilerinizi, işe giriş tarihinizi, prim ödediğiniz günleri ve diğer kimlik bilgilerini sisteme girdikten sonra bunların dökümünü de yapabilirsiniz. Önceden olduğu gibi devlet işleri için uzun kuyruklara girmeye ve vakit kaybetmeye gerek yok tüm işlemleri halletmek için e-devlet şifresi yetiyor. İlk kez duyan vatandaşlar da şifre alma metotlarını öğrenmek istiyor. Her zaman daha iyi bir hizmet verilmesi açısından geliştirilen SGK sayfası hem güvenlik hem de zaman kaybı yaratmaması açısından tercih ediliyor. Kimlik numaranız olmadan uygulamaya giriş yapmak ve kullanmak mümkün olmuyor, devletin sunduğu bu hizmetten sigorta bilgilerinden prim gün sayısına kadar birçok bilgiye ulaşmak mümkün olabiliyor. İşte SGK gün sorgulama işlemi hakkında detaylı bilgiler

SGK HİZMET DÖKÜMÜ ONLİNE YAPILIYOR

Artık devlet işlemleri o kadar kolay yapılıyor ki nerde olduğunuz hiç önemli olmuyor. İş yerinden, evden, dışarıdayken bile SGK hizmet dökümü işleminin halletmek mümkün oluyor. SSK hizmet dökümü işlemini halletmeniz için ise sadece tek bir şey gerekiyor o da e-devlet şifresi. E-devlet şifresini en yakınınızdaki PTT'ye giderek 2 TL karşılığında alabiliyorsunuz. TC kimlik numaranızı girdikten sonra ekrana gelen hizmet butonlarından döküm işlemlerinizi yapabilirsiniz. Daha sonra aldığınız bu şifreyi tüm işlemleriniz de kullanabiliyor, birden fazla şifreye ihtiyaç duymamış oluyorsunuz.

www.turkiye.gov.tr ya da www.sgk.gov.tr adresten tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz

SGK HİZMET DÖKÜMÜ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden kolayca erişebileceğiniz bu ekrandan, 4A, 4B ve 4C Hizmetlerine dair detayları kolayca öğrenebilirsiniz.

4A (Hizmet Akdiyle Çalışanlar) Hizmetleri;

4A(SSK) Sigortalılarının Kendini Bildirmesi

4A Almanya/Bulgaristan Emekli Ödemeleri

4A Banka ve Adres Değişikliği

4A Emekli Aylığı Kesintileri

4A Emekli Aylık Bilgisi

4A Emekli Aylık Bilgisi Belge Doğrulama

4A Emeklilik Kaydı

4A Emekli Ödeme Bilgileri

4A Hizmet Dökümü

4A Hizmet Dökümü Belge Doğrulama

4A Sigortalı Tescil Kaydı Tespiti

4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Sorgulama

4A On Günden Az Süreli Ev Hizmeti Çalışan Kişi Sorgulama

4B (Kendi Nam ve Hesabına Çalışanlar) Hizmetleri;

4B 6736 Yapılandırma Borç Bilgileri

4B 7020 Yapılandırma Ön Bilgileri

4B Banka ve Adres Değişikliği

4B Borç Durumu

4B Emekli Aylığı Kesintileri

4B Emekli Aylık Bilgisi

4B Hizmet Bilgisi

4B Ödeme Dökümü

4B Tescil Kaydı

4B(Bağkur)Günlük Kazanç Beyanı Girişi

4B Emekli Aylığı Hesaplama

4B İsteğe Bağlı İlk Tescil Kaydı

4B Basamak Bilgisi

4C (Kamu Görevlileri) Hizmetleri;

4C Banka Değişikliği

4C Bir Aylık Maaş Tercihi

4C Emekli Aylık Ödeme ve Kesinti Bilgileri

4C Emekli Aylık Bilgisi

4C İsteğe Bağlı Ödeme Dökümü

4C Tescil Kaydı

4C Emeklilik İşlemleri Evrak Takibi

Ortak Hizmetler;

GSS Borç Durumu Belgesi Sorgulama

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belge Doğrulama

4A/4B İşgöremezlik Ödemesi Görme

Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesinin Verilmesi

4A/4B/4C İlaç Kullanım Süresi Sorgulama

4A/4B/4C Muayene Katılım Payı Sorgulama

Medula Optik Cam ve Çerçeve Bilgisi Sorgulama

Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?

SPAS Müstehaklık Sorgulama(Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi)

Diğer Hizmetler;

6736 Yapılandırma Sorgulama

Diş Protezi Hakkı Sorgulama

Hareketsiz ve Blokeli Emekli Maaşı İade Başvurusu

Hareketsiz ve Blokeli Emekli Maaşı Sorgulama

SGK Cep Telefonu Bilgisi Beyan

Tedavi Bilgileri Sorgulama

6552 Yapılandırma Sorgulama

EK5/EK6/5G/30 Günden Az İBS Tescil Kaydı ve Borç Dökümü

Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama

Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt

Şahıs Ödeme Durumları Görüntüleme

Hekim Bilgilendirme