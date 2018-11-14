İşveren rapor alan işçinin maaşını kesebilir mi?

1989 Mart ayında SSK'lı oldum, 5 sene ödedim. 1525 günüm var. Yaşım 60, nasıl emekli olabilirim? İki çocuğum var. Doğum tarihleri 1978-1979. 5...184859 Nolu SMS
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
1989 Mart ayında SSK'lı oldum, 5 sene ödedim. 1525 günüm var. Yaşım 60, nasıl emekli olabilirim? İki çocuğum var. Doğum tarihleri 1978-1979. 5...184859 Nolu SMS
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.