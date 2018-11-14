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  • 14.11.2018 21:47

İşveren rapor alan işçinin maaşını kesebilir mi?

İşveren rapor alan işçinin maaşını kesebilir mi?

1989 Mart ayında SSK'lı oldum, 5 sene ödedim. 1525 günüm var. Yaşım 60, nasıl emekli olabilirim? İki çocuğum var. Doğum tarihleri 1978-1979. 5...184859 Nolu SMS

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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