  • SGK
  • 07.11.2018 11:34
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 11:34

Sigorta primini gerçek maaştan yatırmayan işveren yandı

Sosyal Güvenlik Kurumu () 2019 yılında iş yeri denetimlerini daha da sıklaştıracak. Yapılacak denetimlerin daha çok sigorta primlerini gerçek ücretlerinden düşük seviyede gösteren işverenleri kapsayacağı belirtildi.

Düşük ücret sorunu Cumhurbaşkanlığı 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı'na girdi ve gelecek yıl sorunun çözümü için gerekli yasal düzenlemeler yapılacak. Bazı işverenlerin sosyal güvenlik primini düşük ödemek için çalışanların, prime esas kazancını düşük göstermesi yıllardır süren bir sorun. Bu konuda birçok adım atıldıysa da kesin çözüme ulaşılamadı.

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