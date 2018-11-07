Sigorta primini gerçek maaştan yatırmayan işveren yandı

Düşük ücret sorunu Cumhurbaşkanlığı 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı'na girdi ve gelecek yıl sorunun çözümü için gerekli yasal düzenlemeler yapılacak. Bazı işverenlerin sosyal güvenlik primini düşük ödemek için çalışanların, prime esas kazancını düşük göstermesi yıllardır süren bir sorun. Bu konuda birçok adım atıldıysa da kesin çözüme ulaşılamadı.