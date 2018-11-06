1 Ekim 2008 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar, emekli olduktan sonra çalışmaya devam edebiliyorlar. SSK, BAĞ-KUR veya Emekli Sandığı'na tabi emekliler, 4/a statüsünde özel sektörde işçi olarak çalışmaya başladıklarında kendilerine iki seçenek sunuluyor. Bunlar, emekli aylıklarını kestirebilecekleri gibi, aylığı kestirmeden sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışabiliyorlar.
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