1 Ekim 2008 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar, emekli olduktan sonra çalışmaya devam edebiliyorlar. SSK, BAĞ-KUR veya Emekli Sandığı'na tabi emekliler, 4/a statüsünde özel sektörde işçi olarak çalışmaya başladıklarında kendilerine iki seçenek sunuluyor. Bunlar, emekli aylıklarını kestirebilecekleri gibi, aylığı kestirmeden sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışabiliyorlar.