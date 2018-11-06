  • SGK
  • 06.11.2018 11:37
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 11:37

Çalışan geçirirse iş göremezlik geliri alabilir mi? Sosyal güvenlik destek primi nedir?

Yüz binlerce vatandaş olduktan sonra da çalışmaya devam ediyor. 1 Ekim 2008 tarihinden önce lı olan kişiler, emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek ya da emekli aylığını kestirerek çalışabiliyor. Peki bu kişiler çalıştıkları dönemde geçirirse ne olur? Çalışan emeklilerin ödediği sosyal güvenlik destek primi emekli aylığının yükselmesini sağlar mı? Sosyal güvenlik destek primi ödemenin ne yararı var? İşte o detaylar...

1 Ekim 2008 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar, emekli olduktan sonra çalışmaya devam edebiliyorlar. SSK, BAĞ-KUR veya Emekli Sandığı'na tabi emekliler, 4/a statüsünde özel sektörde işçi olarak çalışmaya başladıklarında kendilerine iki seçenek sunuluyor. Bunlar, emekli aylıklarını kestirebilecekleri gibi, aylığı kestirmeden sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışabiliyorlar.

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