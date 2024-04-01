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OĞUZ BEKİ Zafer Partisi
ESKİŞEHİR
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İLKER YİĞİT ÇETİN Zafer Partisi
ESKİŞEHİR / ALPU
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HÜSEYİN TOSUN Zafer Partisi
ESKİŞEHİR / BEYLİKOVA
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BURAK GÜNDÜZ Zafer Partisi
ESKİŞEHİR / ÇİFTELER
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HASAN AKTAŞ Zafer Partisi
ESKİŞEHİR / GÜNYÜZÜ
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İBRAHİM YILDIRAN Zafer Partisi
ESKİŞEHİR / HAN
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MURAT ULUARABACI Zafer Partisi
ESKİŞEHİR / İNÖNÜ
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MURAT KOÇAK Zafer Partisi
ESKİŞEHİR / MAHMUDİYE
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UĞUR BAHAR Zafer Partisi
ESKİŞEHİR / MİHALGAZİ
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HALİL GÖBEKLİ Zafer Partisi
ESKİŞEHİR / MİHALIÇÇIK
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SELİM DORUK Zafer Partisi
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI
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UĞUR ÜNSAL Zafer Partisi
ESKİŞEHİR / SARICAKAYA
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SELİM ARSLANGİRAY Zafer Partisi
ESKİŞEHİR / SEYİTGAZİ
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MUTLU TEKİN Zafer Partisi
ESKİŞEHİR / SİVRİHİSAR
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DİLEK BAYRAÇ Zafer Partisi
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI