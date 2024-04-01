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ZEYNEP DURMAZ Zafer Partisi
ÇANAKKALE / AYVACIK
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MUHARREM ŞENGÜL Zafer Partisi
ÇANAKKALE / BAYRAMİÇ
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GÖKNİL ERDOĞDU ÇAKAN Zafer Partisi
ÇANAKKALE / BİGA
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ALİ HAN ÖLMEZ Zafer Partisi
ÇANAKKALE / BOZCAADA
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EMEL ARSLAN Zafer Partisi
ÇANAKKALE / ÇAN
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GÖKHAN ERDOĞAN Zafer Partisi
ÇANAKKALE / ECEABAT
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BURHAN ÖZTÜRK Zafer Partisi
ÇANAKKALE / EZİNE
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TANSU ÖNEM Zafer Partisi
ÇANAKKALE / GELİBOLU
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ELİF YAĞMUR BAŞARAN Zafer Partisi
ÇANAKKALE / GÖKÇEADA
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ENVER MEHMETOĞLU Zafer Partisi
ÇANAKKALE / KEPEZ
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MERT ARAS Zafer Partisi
ÇANAKKALE / LAPSEKİ
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BİLGE GÜNDÜZ Zafer Partisi
ÇANAKKALE / MERKEZ
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MEHMET SERGEN OKÇULAR Zafer Partisi
ÇANAKKALE / YENİCE