|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAHŞİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BALIŞEYH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇELEBİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DELİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KARAKEÇİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KESKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUAMMER AÇIKGÖZ
|63
|%0.06
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SULAKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YAHŞİHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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