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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:10
Millet

  • KISALTMA

    MİLLET

  • GENEL BAŞKAN

    Cuma Nacar

  • KURULUŞ TARİHİ

    22/03/1984
MİLLET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.08
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%98.05
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.09 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.07
Kahramanmaraş Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %98.98
0 %0 Detay
ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %99.07
0 %0 Detay
ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUNUS EKİNCİ 16 %0.12 Detay
DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET EMİN KURTULAN 226 %0.21 Detay
EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
NURHAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %99.45
AHMET DAĞ 248 %0.11 Detay
PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %96.72
AHMET YONTUCU 36 %0.11 Detay
TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAVUZ ALAŞ 31 %0.08 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı