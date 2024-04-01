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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:05
Millet

  • KISALTMA

    MİLLET

  • GENEL BAŞKAN

    Cuma Nacar

  • KURULUŞ TARİHİ

    22/03/1984
MİLLET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.08
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%95.42
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.02 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.04
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAİT SEZER 3 %0.03 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %93.58
AHMET BAHADIR KOÇAK 35 %0.02 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %95.21
BÜLENT YILMAZ 42 %0.02 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %96.69
ALİ FUAT UYANIK 37 %0.02 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %93.53
NEBİHA DOĞAN 129 %0.04 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %99.59
ŞEREF GÜL 74 %0.02 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %77.15
MAHMUT YAY 8 %0.01 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %97.79
ŞEMSETTİN VURAL 115 %0.05 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.83
TURHAN KUBİLAY 71 %0.05 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %94.74
NESİBE YILMAZ 144 %0.15 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %98.58
FATMA ŞİRİN 40 %0.03 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %98.00
BURHAN TAŞOĞLU 34 %0.02 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %95.78
SALİM YILMAZ 31 %0.03 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %98.47
SERTAÇ BEYAZOĞLU 35 %0.02 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %98.98
ERHAN SOFU 8 %0.02 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %88.39
BAHRİ GÖDEK 44 %0.03 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %98.13
RECEP DİŞÇİ 69 %0.03 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %86.62
ZAKİR ERDİNÇ 113 %0.03 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %87.29
HAYRİYE KÖŞLÜOĞLU 52 %0.02 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %93.68
NAZIM BAKAÇ 62 %0.03 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %98.64
FATİH YERLİKAYA 100 %0.04 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %99.47
HAYRETTİN ÇAMUR 33 %0.02 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %81.22
ALİ KEMAL ÇAMUR 30 %0.01 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %93.65
CUMHUR KURT 82 %0.04 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %96.18
SEDAT BEYAZOĞLU 88 %0.03 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %93.21
SÜLEYMAN EROL 112 %0.03 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %93.08
ABDULLATİF METİN 116 %0.04 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALEMDAR KURTOĞLU 39 %0.01 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %93.12
MUSTAFA KARATAŞ 84 %0.03 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %85.79
AZİZ ÇEVİK 46 %0.03 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENES YAY 10 %0.03 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %85.65
BAHATTİN YERLİKAYA 38 %0.04 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %87.08
FATMA KARAOĞLU 32 %0.02 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %94.57
AYNUR KARATAŞ 55 %0.03 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %91.50
EMRE KARAKUŞ 105 %0.04 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %93.07
ÖMER FARUK KABARIK 37 %0.02 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %90.10
NACİ CEBECİOĞLU 94 %0.03 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %90.29
AHMET ÇAYLIOĞLU 46 %0.02 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP AVCI 64 %0.05 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı