|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAİT SEZER
|3
|%0.03
|Detay
|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %93.58
|AHMET BAHADIR KOÇAK
|35
|%0.02
|Detay
|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %95.21
|BÜLENT YILMAZ
|42
|%0.02
|Detay
|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %96.69
|ALİ FUAT UYANIK
|37
|%0.02
|Detay
|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %93.53
|NEBİHA DOĞAN
|129
|%0.04
|Detay
|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %99.59
|ŞEREF GÜL
|74
|%0.02
|Detay
|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %77.15
|MAHMUT YAY
|8
|%0.01
|Detay
|
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %97.79
|ŞEMSETTİN VURAL
|115
|%0.05
|Detay
|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.83
|TURHAN KUBİLAY
|71
|%0.05
|Detay
|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %94.74
|NESİBE YILMAZ
|144
|%0.15
|Detay
|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %98.58
|FATMA ŞİRİN
|40
|%0.03
|Detay
|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %98.00
|BURHAN TAŞOĞLU
|34
|%0.02
|Detay
|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %95.78
|SALİM YILMAZ
|31
|%0.03
|Detay
|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %98.47
|SERTAÇ BEYAZOĞLU
|35
|%0.02
|Detay
|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %98.98
|ERHAN SOFU
|8
|%0.02
|Detay
|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %88.39
|BAHRİ GÖDEK
|44
|%0.03
|Detay
|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %98.13
|RECEP DİŞÇİ
|69
|%0.03
|Detay
|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %86.62
|ZAKİR ERDİNÇ
|113
|%0.03
|Detay
|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %87.29
|HAYRİYE KÖŞLÜOĞLU
|52
|%0.02
|Detay
|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %93.68
|NAZIM BAKAÇ
|62
|%0.03
|Detay
|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %98.64
|FATİH YERLİKAYA
|100
|%0.04
|Detay
|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %99.47
|HAYRETTİN ÇAMUR
|33
|%0.02
|Detay
|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %81.22
|ALİ KEMAL ÇAMUR
|30
|%0.01
|Detay
|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %93.65
|CUMHUR KURT
|82
|%0.04
|Detay
|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %96.18
|SEDAT BEYAZOĞLU
|88
|%0.03
|Detay
|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %93.21
|SÜLEYMAN EROL
|112
|%0.03
|Detay
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %93.08
|ABDULLATİF METİN
|116
|%0.04
|Detay
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALEMDAR KURTOĞLU
|39
|%0.01
|Detay
|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %93.12
|MUSTAFA KARATAŞ
|84
|%0.03
|Detay
|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %85.79
|AZİZ ÇEVİK
|46
|%0.03
|Detay
|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENES YAY
|10
|%0.03
|Detay
|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %85.65
|BAHATTİN YERLİKAYA
|38
|%0.04
|Detay
|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %87.08
|FATMA KARAOĞLU
|32
|%0.02
|Detay
|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %94.57
|AYNUR KARATAŞ
|55
|%0.03
|Detay
|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %91.50
|EMRE KARAKUŞ
|105
|%0.04
|Detay
|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %93.07
|ÖMER FARUK KABARIK
|37
|%0.02
|Detay
|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %90.10
|NACİ CEBECİOĞLU
|94
|%0.03
|Detay
|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %90.29
|AHMET ÇAYLIOĞLU
|46
|%0.02
|Detay
|
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP AVCI
|64
|%0.05
|Detay