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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:05
Millet

  • KISALTMA

    MİLLET

  • GENEL BAŞKAN

    Cuma Nacar

  • KURULUŞ TARİHİ

    22/03/1984
MİLLET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.08
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%95.42
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.05 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.06
Eskişehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALPU
Açılan Sandık Oranı %93.33
MEHMET DİNER 14 %0.21 Detay
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECDET ZORLUTUNA 0 %0 Detay
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %82.00
RAMAZAN SAĞIR 48 %0.67 Detay
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %96.15
0 %0 Detay
HAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAHRİ ALTIN 0 %0 Detay
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MÜCAHİT CANBAZ 4 %0.09 Detay
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
UĞUR ÖZDEMİR 3 %0.06 Detay
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %98.31
0 %0 Detay
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %93.24
NURETTİN ÇAKIROĞLU 125 %0.06 Detay
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN ÇAKIROĞLU 0 %0 Detay
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %92.75
MEHMET ATEŞ 12 %0.14 Detay
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %75.52
MUSTAFA HAS 57 %0.03 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı