|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALPU
Açılan Sandık Oranı %93.33
|MEHMET DİNER
|14
|%0.21
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BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECDET ZORLUTUNA
|0
|%0
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ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %82.00
|RAMAZAN SAĞIR
|48
|%0.67
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GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %96.15
|0
|%0
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HAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAHRİ ALTIN
|0
|%0
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İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MÜCAHİT CANBAZ
|4
|%0.09
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MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UĞUR ÖZDEMİR
|3
|%0.06
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MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %98.31
|0
|%0
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ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %93.24
|NURETTİN ÇAKIROĞLU
|125
|%0.06
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SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN ÇAKIROĞLU
|0
|%0
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SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %92.75
|MEHMET ATEŞ
|12
|%0.14
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SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %75.52
|MUSTAFA HAS
|57
|%0.03
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