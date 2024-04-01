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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
Millet

  • KISALTMA

    MİLLET

  • GENEL BAŞKAN

    Cuma Nacar

  • KURULUŞ TARİHİ

    22/03/1984
MİLLET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.08
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.06 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.05
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AKSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ALANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ELMALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İBRADI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İZZET ŞİMŞİR 241 %0.08 Detay
KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN SOYDAL 150 %0.06 Detay
SERİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı