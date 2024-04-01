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SERDAR SOYDAN MHP
MERSİN
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VAHAP SEÇER CHP
MERSİN
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MAHMUT BÜLENT ÖZKAN İYİ PARTİ
MERSİN
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İZZEDDİN ALKAN Yeniden Refah
MERSİN
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EMİRCAN ÇATIKKAŞ Zafer Partisi
MERSİN
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CELALETTİN DENLİ Memleket
MERSİN
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EMRAH KÜÇÜKKAPDAN DSP
MERSİN
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DERYA DEMİR TKP
MERSİN
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BERKAY ÇELEN TKH
MERSİN
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GARİP CAN COŞKUN BTP
MERSİN
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CEMALETTİN TONĞA YTP
MERSİN
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TAHİR UYSAL HÜDA PAR
MERSİN
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ERDAL ÖZTÜRK HAK-PAR
MERSİN
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FEYYAZ AKTAŞ AB PARTİ
MERSİN
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BÜNYAMİN ÇELİK DP
MERSİN
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HASAN TAHSİN UYSAL Millet
MERSİN
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MELİH ARSLAN Milli Yol
MERSİN
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GÜRAN DİNÇER DEVA Partisi
MERSİN
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SONER ÇONTAR SAADET
MERSİN
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YALÇIN ÖKTEM VATAN
MERSİN
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MAHMUT GÜLENAY BAĞIMSIZ
MERSİN
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İBRAHİM DOĞRU BAĞIMSIZ
MERSİN