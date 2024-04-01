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VAHİT KARA AK PARTİ
ESKİŞEHİR / BEYLİKOVA
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HAKAN KARABACAK CHP
ESKİŞEHİR / BEYLİKOVA
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SERKAN AKÇALI İYİ PARTİ
ESKİŞEHİR / BEYLİKOVA
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CAFER AKMEŞE Yeniden Refah
ESKİŞEHİR / BEYLİKOVA
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HÜSEYİN TOSUN Zafer Partisi
ESKİŞEHİR / BEYLİKOVA
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ZÜLFİYE KOLAY DSP
ESKİŞEHİR / BEYLİKOVA
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CEMAL AKTAŞ BTP
ESKİŞEHİR / BEYLİKOVA
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MEHMET ERKILIÇ HÜDA PAR
ESKİŞEHİR / BEYLİKOVA
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NECDET ZORLUTUNA Millet
ESKİŞEHİR / BEYLİKOVA
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SERTAL ÖZUÇAK DEVA Partisi
ESKİŞEHİR / BEYLİKOVA
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MUHAMMET SERDAR AKBIYIK SAADET
ESKİŞEHİR / BEYLİKOVA
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MURAT GÜNDÜZ BAĞIMSIZ
ESKİŞEHİR / BEYLİKOVA