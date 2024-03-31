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ERSAN SEZER AK PARTİ
ÇANAKKALE / AYVACIK
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MUHARREM ŞAHİN MHP
ÇANAKKALE / AYVACIK
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MESUT BAYRAM CHP
ÇANAKKALE / AYVACIK
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METİN ABLAK İYİ PARTİ
ÇANAKKALE / AYVACIK
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METİN YEŞİL Yeniden Refah
ÇANAKKALE / AYVACIK
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ÇİĞDEM KABİL BBP
ÇANAKKALE / AYVACIK
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ZEYNEP DURMAZ Zafer Partisi
ÇANAKKALE / AYVACIK
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BURAK GÜREL Memleket
ÇANAKKALE / AYVACIK
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VEHBİ AYDEMİR BTP
ÇANAKKALE / AYVACIK
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RAMAZAN ORTAÇ HÜDA PAR
ÇANAKKALE / AYVACIK
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KÜRŞAT ÖZDEMİR Millet
ÇANAKKALE / AYVACIK
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ABDULKADİR ŞENGÜL DEVA Partisi
ÇANAKKALE / AYVACIK
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YALÇIN SOYSAL SAADET
ÇANAKKALE / AYVACIK