BĞMSZ SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %98.31
|
%0.09|1.020
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.99|1.022
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.03|35
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.15|73
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.23|265
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.17|109
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.72
|
%0.04|1.457
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.83
|
%0.15|2.156
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.87|98
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.21
|
%0.07|445
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %99.94
|
%0.37|2.944
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.56|1.067
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.00|188
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.50|178
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.24|55
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.05|27
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %99.99
|
%0.08|1.371
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.04|33
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.27|115
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.36|482
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%0.12|738
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %98.94
|
%0.10|704
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.09|92
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.10|104
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.05|79
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%29.24|21.841
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.44
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.62
|
%0.11|588
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %99.98
|
%0.46|4.228
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.09|61
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.04|11
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.06|482
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.17|82
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.17|226
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.90
|
%0.16|14.138
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.14
|
%0.07|1.890
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%0.57|3.317
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.03|20
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.07|67
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.63|740
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %99.63
|
%1.29|829
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.09
|
%0.27|2.093
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.14|76
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.14|138
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%6.71|3.426
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.21|152
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %99.98
|
%0.11|1.264
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.76
|
%0.15|1.722
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.13|181
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.49|5.786
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.01
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %99.90
|
%0.16|600
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.77
|
%0.07|713
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %95.05
|
%0.10|633
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %95.45
|
%3.01|1.317
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.14|111
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.08|364
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.32|354
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.92
|
%0.12|703
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %99.97
|
%0.28|2.169
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %99.68
|
%0|0
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %99.08
|
%1.23|911
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.87|261
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.31|119
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%0.09|575
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.10|88
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%0.22|1.014
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%8.72|1.466
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.02|28
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.01|8.905
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.10|56
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.19|89
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %97.58
|
%0.39|4.389
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.03|98
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.04|166
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.13|262
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.85|4.089
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %99.90
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.05
|
%0.16|5.146
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.77
|
%1.06|15.277
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%4.12|2.018
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %98.76
|
%0.11|761
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %99.80
|
%0.37|2.882
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.02|24
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.60|2.172
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.19|229
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %99.58
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.45|873
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %99.74
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %99.97
|
%0.15|2.689
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %99.88
|
%0.02|74
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.22|1.469
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.56|1.759
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.66
|
%0.34|2.123
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %98.97
|
%0.20|1.381
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.18
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.65|1.975
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.31|1.715
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.44
|
%0.80|2.781
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %96.48
|
%0.01|67
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %99.93
|
%0.19|1.698
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.44|1.232
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %93.20
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %98.86
|
%0.16|1.196
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.80|808
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.06|151
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.44
|
%0.11|9.129
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %98.80
|
%0.22|5.725
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.84|4.829
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.34
|
%0.06|78
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.33|3.468
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.52|695
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %99.94
|
%0.84|2.042
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.15
|
%0|0
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %99.00
|
%1.28|3.005
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %99.94
|
%0.47|5.176
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.76
|
%0.15|1.799
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.14|524
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %98.83
|
%0.40|3.525
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %99.90
|
%1.22|4.590
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.23
|
%0.18|1.835
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %94.40
|
%0.07|424
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %98.07
|
%1.47|2.372
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.15|279
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.32|662
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.51|2.272
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %99.76
|
%0.41|1.196
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.08|153
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%0.47|2.829
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %99.95
|
%0.14|1.089
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %99.71
|
%1.02|8.903
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %91.86
|
%0.09|118
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %98.53
|
%0.35|471
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.45|1.097
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.92
|
%0.63|2.255
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.78
|
%0|28
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %99.91
|
%2.01|9.075
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%14.10|7.117
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.38|1.649
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.03|97
|