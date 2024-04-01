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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:45
BĞMSZ

  • KISALTMA

    BĞMSZ
BĞMSZ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.23
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 874
  • Kazandığı Belde Sayısı 160
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%98.78
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.22 1
İL GENEL MECLİSİ
%2.01
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAABAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ARAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
2003 %7.71 Detay
ARSİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEŞİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇARŞIBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
2050 %19.93 Detay
ÇAYKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
396 %4.23 Detay
DERNEKPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
351 %13.83 Detay
DÜZKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HAYRAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
90 %1.56 Detay
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MAÇKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
OF
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞALPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SÜRMENE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TONYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
3615 %39.16 Detay
VAKFIKEBİR BAĞIMSIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
9807 %57.79 Detay
YOMRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
103 %0.39 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı