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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:45
BĞMSZ

  • KISALTMA

    BĞMSZ
BĞMSZ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.22
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 766
  • Kazandığı Belde Sayısı 136
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.21
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.08 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.08
Siirt Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAYKAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ERUH
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KURTALAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
49 %0.27 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %95.09
763 %1.08 Detay
PERVARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞİRVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TİLLO
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ATABAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖKÇEBAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KAYABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
VEYSELKARANİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı