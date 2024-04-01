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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:45
BĞMSZ

  • KISALTMA

    BĞMSZ
BĞMSZ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.23
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 874
  • Kazandığı Belde Sayısı 160
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%98.78
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.03
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %89.20
73 %0.20 Detay
BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %96.59
0 %0 Detay
EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HARRAN
Açılan Sandık Oranı %99.49
0 %0 Detay
HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %98.39
161 %0.77 Detay
KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
472 %0.40 Detay
SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı