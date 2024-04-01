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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:45
BĞMSZ

  • KISALTMA

    BĞMSZ
BĞMSZ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.22
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 766
  • Kazandığı Belde Sayısı 136
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.21
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.28 1
İL GENEL MECLİSİ
%0.14
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İLÇE ADAY OY ORAN
19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %98.77
1499 %9.19 Detay
ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %98.18
0 %0 Detay
ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %97.36
0 %0 Detay
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
142 %1.07 Detay
BAFRA
Açılan Sandık Oranı %97.97
129 %0.15 Detay
CANİK
Açılan Sandık Oranı %98.72
0 %0 Detay
ÇARŞAMBA BAĞIMSIZ
Açılan Sandık Oranı %98.67
35055 %43.10 Detay
HAVZA
Açılan Sandık Oranı %97.24
0 %0 Detay
İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %96.31
194 %0.12 Detay
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %99.12
0 %0 Detay
LADİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TERME
Açılan Sandık Oranı %97.67
0 %0 Detay
VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
943 %1.80 Detay
YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı