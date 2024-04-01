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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:45
BĞMSZ

  • KISALTMA

    BĞMSZ
BĞMSZ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.22
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 766
  • Kazandığı Belde Sayısı 136
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.21
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.10 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.07
Muğla Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BODRUM
Açılan Sandık Oranı %71.27
476 %0.62 Detay
DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.16
85 %0.29 Detay
DATÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
1440 %8.97 Detay
FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %75.76
137 %0.18 Detay
KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %96.30
15 %0.06 Detay
MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %96.90
51 %0.10 Detay
MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %97.53
0 %0 Detay
MİLAS
Açılan Sandık Oranı %98.01
328 %0.36 Detay
ORTACA
Açılan Sandık Oranı %99.26
73 %0.21 Detay
SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ULA
Açılan Sandık Oranı %97.47
312 %1.75 Detay
YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %39.39
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı