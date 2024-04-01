|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BODRUM
Açılan Sandık Oranı %71.27
|476
|%0.62
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DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.16
|85
|%0.29
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DATÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|1440
|%8.97
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FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %75.76
|137
|%0.18
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KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %96.30
|15
|%0.06
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MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %96.90
|51
|%0.10
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MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %97.53
|0
|%0
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MİLAS
Açılan Sandık Oranı %98.01
|328
|%0.36
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ORTACA
Açılan Sandık Oranı %99.26
|73
|%0.21
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SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ULA
Açılan Sandık Oranı %97.47
|312
|%1.75
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YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %39.39
|0
|%0
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