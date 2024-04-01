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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:30
BĞMSZ

  • KISALTMA

    BĞMSZ
BĞMSZ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.21
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 631
  • Kazandığı Belde Sayısı 106
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%93.13
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.06 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.14
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %83.51
531 %0.47 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %75.94
0 %0 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
23 %0.29 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %94.59
95 %0.58 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %87.40
28 %0.03 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
6385 %5.61 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %83.84
0 %0 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %94.86
165 %0.22 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %85.41
139 %0.09 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %80.03
70 %0.05 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %95.26
14091 %10.48 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı