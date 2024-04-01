|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %83.51
|531
|%0.47
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %75.94
|0
|%0
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|23
|%0.29
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %94.59
|95
|%0.58
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %87.40
|28
|%0.03
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|6385
|%5.61
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MUT
Açılan Sandık Oranı %83.84
|0
|%0
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %94.86
|165
|%0.22
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %85.41
|139
|%0.09
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %80.03
|70
|%0.05
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %95.26
|14091
|%10.48
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