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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:45
BĞMSZ

  • KISALTMA

    BĞMSZ
BĞMSZ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.22
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 766
  • Kazandığı Belde Sayısı 136
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.21
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.37
Manisa Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %88.53
0 %0 Detay
ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %98.21
113 %0.18 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
185 %0.77 Detay
GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %88.89
19 %0.21 Detay
GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %89.69
19 %0.12 Detay
KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %80.65
0 %0 Detay
KULA
Açılan Sandık Oranı %84.72
53 %0.20 Detay
SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %92.29
86 %0.09 Detay
SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %98.98
0 %0 Detay
SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %99.35
0 %0 Detay
ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %96.88
79 %0.08 Detay
SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %98.81
0 %0 Detay
SOMA
Açılan Sandık Oranı %98.64
246 %0.37 Detay
TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %96.05
175 %0.18 Detay
YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %96.49
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı