|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %88.53
|0
|%0
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ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %98.21
|113
|%0.18
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DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|185
|%0.77
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GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %88.89
|19
|%0.21
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GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %89.69
|19
|%0.12
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KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %80.65
|0
|%0
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KULA
Açılan Sandık Oranı %84.72
|53
|%0.20
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SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %92.29
|86
|%0.09
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SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %98.98
|0
|%0
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SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %99.35
|0
|%0
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ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %96.88
|79
|%0.08
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SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %98.81
|0
|%0
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SOMA
Açılan Sandık Oranı %98.64
|246
|%0.37
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TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %96.05
|175
|%0.18
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YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %96.49
|0
|%0
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