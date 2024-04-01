|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ARAPGİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|14
|%0.21
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ARGUVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|1507
|%27.38
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BATTALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|283
|%0.22
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DARENDE
Açılan Sandık Oranı %95.05
|133
|%0.90
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DOĞANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|19
|%0.09
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DOĞANYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HEKİMHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KULUNCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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PÜTÜRGE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YAZIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|88
|%0.87
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YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %99.06
|270
|%0.19
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