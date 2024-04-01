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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:45
BĞMSZ

  • KISALTMA

    BĞMSZ
BĞMSZ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.22
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 766
  • Kazandığı Belde Sayısı 136
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.21
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.11 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.44
Kocaeli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %100.00
12986 %19.78 Detay
ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %98.75
206 %0.27 Detay
DARICA
Açılan Sandık Oranı %98.38
1531 %1.32 Detay
DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %99.70
219 %0.26 Detay
DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GEBZE
Açılan Sandık Oranı %99.09
389 %0.19 Detay
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %99.26
161 %0.17 Detay
İZMİT
Açılan Sandık Oranı %96.31
186 %0.09 Detay
KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %97.77
9605 %30.99 Detay
KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
111 %0.33 Detay
KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
451 %0.48 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı