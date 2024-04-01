|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|12986
|%19.78
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ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %98.75
|206
|%0.27
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DARICA
Açılan Sandık Oranı %98.38
|1531
|%1.32
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DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %99.70
|219
|%0.26
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DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GEBZE
Açılan Sandık Oranı %99.09
|389
|%0.19
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GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %99.26
|161
|%0.17
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İZMİT
Açılan Sandık Oranı %96.31
|186
|%0.09
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KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %97.77
|9605
|%30.99
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KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|111
|%0.33
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KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|451
|%0.48
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