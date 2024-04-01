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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:45
BĞMSZ

  • KISALTMA

    BĞMSZ
BĞMSZ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.22
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 766
  • Kazandığı Belde Sayısı 136
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.21
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%5.24 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.21
Kırklareli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BABAESKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
149 %0.80 Detay
DEMİRKÖY
Açılan Sandık Oranı %70.00
0 %0 Detay
KOFÇAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
LÜLEBURGAZ
Açılan Sandık Oranı %92.67
14012 %20.01 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %99.50
2663 %5.24 Detay
PEHLİVANKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
364 %29.59 Detay
PINARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
VİZE
Açılan Sandık Oranı %89.19
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AHMETBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ALPULLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BÜYÜKKARIŞTIRAN
Açılan Sandık Oranı %81.25
0 %0 Detay
BÜYÜKMANDIRA
Açılan Sandık Oranı %70.00
5 %0.28 Detay
ÇAKILLI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
EVRENSEKİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İĞNEADA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
İNECE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KARAHALİL
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KAVAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KIYIKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÜSKÜP
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı