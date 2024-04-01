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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:30
BĞMSZ

  • KISALTMA

    BĞMSZ
BĞMSZ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.21
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 631
  • Kazandığı Belde Sayısı 106
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%93.13
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.24 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %68.18
0 %0 Detay
BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %95.29
0 %0 Detay
DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %95.45
0 %0 Detay
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
730 %8.83 Detay
İNCESU
Açılan Sandık Oranı %98.73
0 %0 Detay
KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %95.30
215 %0.11 Detay
MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %90.59
300 %0.11 Detay
ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %70.92
0 %0 Detay
SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %96.08
0 %0 Detay
SARIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TALAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı