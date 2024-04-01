|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %96.45
|178
|%0.44
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ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %98.13
|0
|%0
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ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %99.58
|110
|%0.10
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EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %96.88
|0
|%0
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ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|7180
|%11.56
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GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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NURHAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %99.23
|347
|%0.16
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PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %92.90
|281
|%0.87
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TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %99.43
|0
|%0
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