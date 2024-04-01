60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:45
BĞMSZ

  • KISALTMA

    BĞMSZ
BĞMSZ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.22
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 766
  • Kazandığı Belde Sayısı 136
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.21
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.56 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.85
Kahramanmaraş Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %96.45
178 %0.44 Detay
ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %98.13
0 %0 Detay
ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %99.58
110 %0.10 Detay
EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %96.88
0 %0 Detay
ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
7180 %11.56 Detay
GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
NURHAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %99.23
347 %0.16 Detay
PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %92.90
281 %0.87 Detay
TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %99.43
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı